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وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم

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2026-10-03 | 15:06
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وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم
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وزير الحرب الأميركي: إيران لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأميركي على مضيق هرمز محكم

 
 
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