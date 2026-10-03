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أكسيوس عن مسؤول أميركي: طرد عضوين من وفد إيران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد بقائهما عقب انتهاء الجمعية العامة

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2026-10-03 | 16:36
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: طرد عضوين من وفد إيران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد بقائهما عقب انتهاء الجمعية العامة
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أكسيوس عن مسؤول أميركي: طرد عضوين من وفد إيران بالأمم المتحدة من نيويورك بعد بقائهما عقب انتهاء الجمعية العامة

 
 
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