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وزير الحرب الأميركي: أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة
آخر الأخبار
2026-10-03 | 16:37
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وزير الحرب الأميركي: أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة
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