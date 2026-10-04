النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ

النائب رازي الحاج للـLBCI: من الاسباب التي تمنع تأمين الكهرباء هي رفض اعتماد تعرفة متحركة وعدم دفع الالتزامات للدولة وعدم الجباية من المخيمات الفلسطينية ولو تشكلت الهيئة الناظمة منذ 15 سنة لكنا انتهينا من المشكلة

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