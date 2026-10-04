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النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ

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2026-10-04 | 03:38
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النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ
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النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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