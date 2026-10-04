هيئة بحرية بريطانية: ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول مما ألحق أضرار بغرفة المحركات

هيئة بحرية بريطانية: الطاقم بأمان ولا تقارير عن أي تأثير على البيئة وقت صدور البيان

هيئة بحرية بريطانية: الطاقم بأمان ولا تقارير عن أي تأثير على البيئة وقت صدور البيان

النائب رازي الحاج للـLBCI: أساس المشكلة هو حزب الله الذي يعيش حالة انكار وعلى الحكومة أن تعي أنه يقول لها علنا أرفض تسليم السلاح والاجراءات الحكومية يجي أن تنفذ