النائب رازي الحاج للـLBCI: النزوح السوري غير الشرعي لم يعد يشكل تهديدا ديموغرافيا كما كان في السابق وكل ملف فيه خطر وجودي نتصدى له والخوف الاكبر هو بموضوع هجرة الشباب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك