هيئة بحرية بريطانية: الطاقم بأمان ولا تقارير عن أي تأثير على البيئة وقت صدور البيان

التالي

النائب رازي الحاج للـLBCI: النزوح السوري غير الشرعي لم يعد يشكل تهديدا ديموغرافيا كما كان في السابق وكل ملف فيه خطر وجودي نتصدى له والخوف الاكبر هو بموضوع هجرة الشباب