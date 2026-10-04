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وول ستريت جورنال عن البنتاغون: القاذفات الأميركية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة

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2026-10-04 | 16:36
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وول ستريت جورنال عن البنتاغون: القاذفات الأميركية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة
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وول ستريت جورنال عن البنتاغون: القاذفات الأميركية التي كانت في قاعدة فيرفورد أعيد نشرها داخل الولايات المتحدة

 
 
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