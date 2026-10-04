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وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: كنا على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في قاعدة فيرفورد
آخر الأخبار
2026-10-04 | 16:37
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وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: كنا على علم بمخطط مرتبط بإيران لمهاجمة القاذفات وقتل أفراد في قاعدة فيرفورد
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