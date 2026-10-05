وزير الخارجية الأميركي بشأن واقعة القاعدة في بريطانيا: لا تزال لدينا ثقة في أمن جميع قواعدنا

روبيو: لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني ملزم مع السعودية ونعتزم الالتزام به

روبيو: لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني ملزم مع السعودية ونعتزم الالتزام به

أ.ف.ب: ثمانية قتلى على الأقل في ضربة بمسيّرة على مخيم للنازحين في تيغراي بإثيوبيا