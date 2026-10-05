أ.ف.ب: ثمانية قتلى على الأقل في ضربة بمسيّرة على مخيم للنازحين في تيغراي بإثيوبيا

أسفرت ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة على مخيّم للنازحين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، بحسب ما أفاد مصدر في منظمة إغاثية وشاهد لوكالة فرانس برس.



ونُفذت الضربة في مدينة شيرارو صباح الأحد، وفقا لعامل في منظمة إغاثية قال لفرانس برس إن "ثمانية أشخاص من بينهم طفل قتلوا، وأصيب ستة آخرون بجروح خطيرة".



وأكد شاهد وقوع الضربة قائلا "قُتلت أم وأبناؤها الأربعة وحفيد لها، وثلاثة أشخاص آخرين".