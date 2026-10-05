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الطيران الإسرائيلي شنّ غارات على وادي السلوقي وعلى برعشيت وعيترون في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-10-05 | 16:03
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الطيران الإسرائيلي شنّ غارات على وادي السلوقي وعلى برعشيت وعيترون في قضاء بنت جبيل
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