الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو في غرب المملكة

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شرطة نيوزيلندا: مساعد قائد طائرة فلاي دبي كان في نيوزيلندا في الفترة بين تشرين الثاني 2018 وأيار 2019 بموجب تأشيرة طالب مدتها ستة أشهر وذلك لإتمام جزء من تدريبه على الطيران لصالح شركة مقرها بريطانيا