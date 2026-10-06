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القوات الحكومية اليمنية: سيطرنا مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز
آخر الأخبار
2026-10-06 | 02:57
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القوات الحكومية اليمنية: سيطرنا مع قوات المقاومة الشعبية على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز
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