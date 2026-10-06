4 مصادر لرويترز: بريطانيا من المرجح أن تطرد دبلوماسيين إسرائيليين إذا نفذت إسرائيل قرار إغلاق قنصلية بريطانية

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وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك وواشنطن خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة