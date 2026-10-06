وزير الطاقة: هناك أزمة أسعار نفط عالمية وسعر الفيول الذي تستورده مؤسسة الكهرباء أصبح مضاعفا خلال الـ6 أشهر الماضية والتغذية انخفضت والحل المستدام أن يكون هناك تعرفة متحركة وهذا مطلب إصلاحي من الجهات الممولة

رويترز: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ ولا تأكيد من جانب المملكة

رويترز: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ ولا تأكيد من جانب المملكة

صدي: قلت إنه علينا رفع تغذية مؤسسة الكهرباء من دون أي سلف خزينة وعلى الدولة دفع مستحقاتها فهي ليست فوق القانون وهذا الأمر نجح لشهر واحد