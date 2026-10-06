رويترز: الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي بصواريخ ولا تأكيد من جانب المملكة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا حشودا سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: استهدفنا حشودا سعودية في معسكر الدغارير في جيزان بصواريخ باليستية

وزير الطاقة: هناك أزمة أسعار نفط عالمية وسعر الفيول الذي تستورده مؤسسة الكهرباء أصبح مضاعفا خلال الـ6 أشهر الماضية والتغذية انخفضت والحل المستدام أن يكون هناك تعرفة متحركة وهذا مطلب إصلاحي من الجهات الممولة