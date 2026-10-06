سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكان في استقبالهما أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز

الرئيس أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في زيارة رسمية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكان في استقبالهما أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. #سانا https://t.co/B5swOr2qfn