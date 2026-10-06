الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي يطلق رشقات رشاشة على أطراف المنصوري وتحرك لآلياته نحو حي المشاع

القوات الحكومية اليمنية: نخوض معارك ضارية مع جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب تعز ونوقع في صفوفها خسائر فادحة

القوات الحكومية اليمنية: نخوض معارك ضارية مع جماعة الحوثي في جبهة الصلو جنوب تعز ونوقع في صفوفها خسائر فادحة

سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى العاصمة السعودية الرياض يرافقه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكان في استقبالهما أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز