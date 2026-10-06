منع سناتور ديمقراطي أميركيّ من دخول قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في قطر

منعت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) السناتور الديمقراطي الأميركيّ كريس ميرفي من دخول قاعدة عسكرية أميركية رئيسية في قطر خلال زيارة إلى الشرق الأوسط، وفق ما أعلن السناتور نفسه.

ووصف ذلك بأنه جزء من جهود الحكومة الأميركية لإخفاء تداعيات الحرب مع إيران.

وقاعدة العُديد الجوية هي أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، تعرضت لهجمات إيرانية متكررة خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في شباط.

وقال ميرفي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في الرياض: ”أكدت لي هذه الرحلة وجود جهد نشط وغير مسبوق وغير دستوري يبذل لإخفاء تكاليف هذه الحرب وتداعياتها عن الكونغرس والشعب الأميركيّ”.

وأضاف: "لم أواجه شيئا كهذا قط خلال فترة عملي في مجلس الشيوخ، وهذا جزء من حملة تعتيم متعمدة يجب على زملائي الجمهوريين في الكونغرس المطالبة بوضع حد لها".