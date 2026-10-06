مرفأ بيروت وقع إعلان "نادي موانئ IMEC" في نيودلهي

وقعت إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام مروان النفّي، ومرفأ طرابلس ممثلاً برئيس مجلس أدارته إسكندر بندلي، في العاصمة الهندية نيودلهي، على الإعلان المشترك لإطلاق "نادي موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا" (IMEC Ports Club).

ويأتي التوقيع في سياق توسيع التعاون بين الموانئ الواقعة ضمن مسار الممر الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الربط التجاري واللوجستي بين الهند والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، وفتح المجال أمام الموانئ والشركاء الاقتصاديين للمساهمة في تطوير هذا المسار.

وينص الإعلان المشترك على إنشاء "نادي موانئ IMEC" كمنصة مفتوحة للحوار والتعاون بين الموانئ، بهدف تقريب الموانئ وأنظمتها الاقتصادية واللوجستية من بعضها، وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات عملية ومشاريع تجريبية قابلة للتوسع، من دون إنشاء هيكل مؤسسي جديد.

ويركز التعاون على مجالات الربط وسلاسل الإمداد، وتسهيل التجارة والإجراءات، والطاقة وإزالة الكربون، إضافة إلى الرقمنة وقابلية التشغيل البيني للبيانات.

ويهدف "نادي موانئ IMEC" إلى المساهمة في قيام ممر تجاري أكثر سلاسة وموثوقية ومرونة واستدامة، بما يعزز فرص التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بين المناطق التي يربطها الممر.