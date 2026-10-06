الوكالة الوطنية للاعلام: تفجير استهدف أطراف بني حيان وقصف طاول المحمودية

ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا

ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا

قاسم: هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل وخصوصاً في السنتين الأخيرتين