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ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا

آخر الأخبار
2026-10-06 | 11:33
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ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا
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ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا

 
 
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