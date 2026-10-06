ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا

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