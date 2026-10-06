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o
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o
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o
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ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا
آخر الأخبار
2026-10-06 | 11:33
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ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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