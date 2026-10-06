التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه خميس مشيط

الأمن الداخليّ السوريّ: القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة متورط بالتخطيط والإشراف على اعتداءات في حمص

الأمن الداخليّ السوريّ: القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة متورط بالتخطيط والإشراف على اعتداءات في حمص

ترامب: ما يحدث في فرنسا بسبب هجرة جماعية خرجت على السيطرة والأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيمًا