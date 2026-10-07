المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: في الإطار الثلاثي كان يمكن للبنان التأكيد على القرار 1701 واتفاقية الهدنة ومرجعية اتفاق الطائف

المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: موقفنا من الإطار الثلاثي علمي وليس مرتبطا بتموضع إقليمي لأننا لسنا "بجيبة" إيران ولا الولايات المتحدة وهذا الأمر يُحرج في الداخل اللبناني من يريد أن ينفّذ ولا يعترض

المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: موقفنا من الإطار الثلاثي علمي وليس مرتبطا بتموضع إقليمي لأننا لسنا "بجيبة" إيران ولا الولايات المتحدة وهذا الأمر يُحرج في الداخل اللبناني من يريد أن ينفّذ ولا يعترض

المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: احترام اتفاق الطائف يعني احترام جميع بنوده أي يجب أن تنسحب إسرائيل بناء على اتفاقية 1949 وبرأينا إعطاء مبرر بأن هذا هو أقصى ما يستطيع لبنان القيام به أمر غير دقيق