المفوض الإعلامي للحزب التقدمي الاشتراكي عبدالله ملاعب للـLBCI: موقفنا من الإطار الثلاثي علمي وليس مرتبطا بتموضع إقليمي لأننا لسنا "بجيبة" إيران ولا الولايات المتحدة وهذا الأمر يُحرج في الداخل اللبناني من يريد أن ينفّذ ولا يعترض

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ملاعب للـLBCI: نحن كحزب تقدمي اشتراكي لبناني له امتداده نواجه عدوا إسرائيليا يريد أن يضع هذه المنطقة ويستخدم جميع المكونات ويرى في كلام وليد جنبلاط مواجهة لهذه السياسة