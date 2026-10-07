نواف سلام من المكتبة الوطنية: الدستور اللبناني ابنُ تعدد أي تعدد في مصادره الفكرية وتعدد في التجارب التي سبقته وتعدد في المجتمع الذي أراد أن ينظّم حياته السياسية

نواف سلام من المكتبة الوطنية: مئة عام مرّت على الدستور اللبناني مئة عام على نصّ لم يولد من فكرة واحدة ولا من تجربة واحدة ولا من مصدر فكري واحد وهذا في رأيي ليس تفصيلاً في تاريخ دستورنا بل هو مفتاح لفهم لبنان نفسه

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