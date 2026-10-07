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o
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o
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o
كسروان
24
o
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24
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روبيو: إيران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن البرنامج النووي
آخر الأخبار
2026-10-07 | 04:41
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روبيو: إيران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن البرنامج النووي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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