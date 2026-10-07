روبيو: إيران لم تستغل الفرص العديدة للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن البرنامج النووي

خمسة قتلى على الأقل في ضربة روسية على مبنى في شمال أوكرانيا

خمسة قتلى على الأقل في ضربة روسية على مبنى في شمال أوكرانيا

نواف سلام من المكتبة الوطنية: الدستور اللبناني ابنُ تعدد أي تعدد في مصادره الفكرية وتعدد في التجارب التي سبقته وتعدد في المجتمع الذي أراد أن ينظّم حياته السياسية