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سلام: رصدنا في مشروع موازنة عام 2027 مبلغ 20 مليون دولار لبرامج التمكين الاقتصادي تشمل التدريب المهني والتأهيل والمساعدة في شراء المعدات والتجهيزات الإنتاجية ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرفيين والمزارعين
آخر الأخبار
2026-10-08 | 06:40
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سلام: رصدنا في مشروع موازنة عام 2027 مبلغ 20 مليون دولار لبرامج التمكين الاقتصادي تشمل التدريب المهني والتأهيل والمساعدة في شراء المعدات والتجهيزات الإنتاجية ودعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرفيين والمزارعين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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سلام: من أجل حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين لن ننفق أموالاً لا نملكها وسنعمل على تحسين استخدام كلّ مبلغ نحصّله وتوجيهه نحو الأولويات التي تهمّ الناس
سلام: من حقّ موظفي القطاع العام أن يعيشوا بكرامة فالموظف والعسكري والأستاذ يؤدّون خدمة عامة نستفيد منها جميعاً ولا نقبل أن يواصلوا أداء واجباتهم فيما رواتبهم لا تكفي لتلبية حاجاتهم الأساسية
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