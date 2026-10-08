سلام: من أجل حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين لن ننفق أموالاً لا نملكها وسنعمل على تحسين استخدام كلّ مبلغ نحصّله وتوجيهه نحو الأولويات التي تهمّ الناس

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