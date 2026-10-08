سلام: لا يمكننا القبول ببقاء هذه الأموال لدى الشركات فيما المستشفيات والمدارس والإدارات العامة تحتاج إلى التمويل

سلام: في ملف الأملاك البحرية كلّفنا الجيش استكمال مسحها لتحديث البيانات المتعلّقة بعددها ومساحاتها ونعمل على إعادة تقييم المستحقّات المترتّبة عليها للمطالبة بها وفق قيمتها الفعلية

سلام: في ملف الأملاك البحرية كلّفنا الجيش استكمال مسحها لتحديث البيانات المتعلّقة بعددها ومساحاتها ونعمل على إعادة تقييم المستحقّات المترتّبة عليها للمطالبة بها وفق قيمتها الفعلية

سلام: الضريبة على القيمة المضافة التي نلاحق الشركات المتهرّبة من تسديدها ليست ضريبة جديدة بل سبق أن دفعها المواطن عند شراء سلعة أو خدمة وقبضتها الشركة من دون أن تحوّلها إلى الخزينة