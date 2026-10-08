سلام: الضريبة على القيمة المضافة التي نلاحق الشركات المتهرّبة من تسديدها ليست ضريبة جديدة بل سبق أن دفعها المواطن عند شراء سلعة أو خدمة وقبضتها الشركة من دون أن تحوّلها إلى الخزينة

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