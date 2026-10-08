مصادر مقربة من حزب الله للـLBCI: الإعلان عن مشروع المساعدات المالية التي ارسلت من ايران الى حزب الله وتفاصيله سيتم خلال مؤتمر صحافي يعقده رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش خلال أيام قريبة

التالي

مصادر مقربة من حزب الله للـLBCI: اكثر من ٢٠٠ مليون دولار ارسلت من إيران الى الحزب ستُصرف على اعادة ترميم المنازل المتضررة من الحرب ودفع بدل إيواء للنازحين