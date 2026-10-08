مصادر مقربة من حزب الله للـLBCI: اكثر من ٢٠٠ مليون دولار ارسلت من إيران الى الحزب ستُصرف على اعادة ترميم المنازل المتضررة من الحرب ودفع بدل إيواء للنازحين

مصادر مقربة من حزب الله للـLBCI: الإعلان عن مشروع المساعدات المالية التي ارسلت من ايران الى حزب الله وتفاصيله سيتم خلال مؤتمر صحافي يعقده رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش خلال أيام قريبة

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