رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة: تحديد 15 تشرين الثاني موعداً لإقلاع الرحلة التجارية الأولى من مطار الرئيس رينيه معوّض على أن تُعلَن في الأول من الشهر المقبل تفاصيل جدول الرحلات ويُفتح باب الحجوزات

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