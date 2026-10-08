الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيليّ ينفذ عملية نسف في الخيام

رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية: نشرنا نحو 2000 جندي للمساعدة في حماية الحلفاء في الخليج خلال النزاع الإقليميّ

رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية: نشرنا نحو 2000 جندي للمساعدة في حماية الحلفاء في الخليج خلال النزاع الإقليميّ

رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة: تحديد 15 تشرين الثاني موعداً لإقلاع الرحلة التجارية الأولى من مطار الرئيس رينيه معوّض على أن تُعلَن في الأول من الشهر المقبل تفاصيل جدول الرحلات ويُفتح باب الحجوزات