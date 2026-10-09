سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لا اقتصاد قابلاً للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار ولا استقرار ثابتاً من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة

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