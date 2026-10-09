سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: استعادة سيادة الدولة تقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا ووقف الاعتداءات وعودة النازحين إلى بيوتهم عودة آمنة وكريمة وإعادة إعمار قراهم ومدنهم

سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: الدولة التي نريد لا تكتمل سيادتها على أرضها إذا بقيت ضعيفة أمام المصالح الفئوية والخاصة ولا تستعيد ثقة الناس إذا لم تقم على العدالة والمساواة وسيادة القانون

سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: الدولة التي نريد لا تكتمل سيادتها على أرضها إذا بقيت ضعيفة أمام المصالح الفئوية والخاصة ولا تستعيد ثقة الناس إذا لم تقم على العدالة والمساواة وسيادة القانون

سلام من معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: لا اقتصاد قابلاً للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار ولا استقرار ثابتاً من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة