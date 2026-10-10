إريتريا: إثيوبيا أعلنت الحرب علينا ونطلب من الأمم المتحدة التدخل

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام

رويترز: لا تعليق حتى الآن من السلطات السعودية بشأن أي واقعة في المطار