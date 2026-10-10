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o
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام
آخر الأخبار
2026-10-10 | 09:57
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الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي يشعل حرائق في مناطق متفرقة من الخيام
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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