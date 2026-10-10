السفارة الأميركية في الرياض: نوصي بشدة جميع المواطنين الأميركيين بتجنب مطار الملك خالد الدولي والمناطق المحيطة به

الحرس الوطني الإماراتي: إنقاذ 22 شخصا بعد اندلاع حريق على ناقلة نفط في الخليج

الحرس الوطني الإماراتي: إنقاذ 22 شخصا بعد اندلاع حريق على ناقلة نفط في الخليج

معلومات الـLBCI: المهلة الأخيرة أمام المجلس الدستوري لإصدار قراره بطعن قانون العفو العام تنتهي الجمعة ١٦ تشرين الأول واذا لم يتمكن من اتخاذ قرار بـ٧ أصوات برد الطعن او ابطال القانون يكتب محضراً بذلك ويصبح القانون نافذاً