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الحرس الوطني الإماراتي: إنقاذ 22 شخصا بعد اندلاع حريق على ناقلة نفط في الخليج
آخر الأخبار
2026-10-10 | 12:17
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الحرس الوطني الإماراتي: إنقاذ 22 شخصا بعد اندلاع حريق على ناقلة نفط في الخليج
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