أكسيوس: زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستوافق إذا وافق الروس على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة

زيلينسكي: أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضا

زيلينسكي: أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضا

أكسيوس: زيلينسكي يقول إنه لم يكن يعلم بإعلان ترامب عن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين بلاده وروسيا