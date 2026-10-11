زيلينسكي: أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضا

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر تفاصيل مقترحات وقف إطلاق النار من الولايات المتحدة

أكسيوس: زيلينسكي يقول إن أوكرانيا ستوافق إذا وافق الروس على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة