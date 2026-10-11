أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الولايات المتحدة قبلت بعض شروطنا فيما لا تزال شروط أو مسائل أخرى غير واضحة

وكالة نقلا عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الرد الأميركي على أحدث مقترحات إيران "غير كاف" ويتعين على الولايات المتحدة توضيح القضايا التي لا تزال غير واضحة لإيران

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