مراسلو فرانس برس: سماع دوي انفجارين جديدين في الرياض

رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية

رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الولايات المتحدة قبلت بعض شروطنا فيما لا تزال شروط أو مسائل أخرى غير واضحة