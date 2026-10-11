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o
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رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية
آخر الأخبار
2026-10-11 | 12:08
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رويترز: الحوثيون في اليمن يقولون إنهم هاجموا مطار الدمام ومواقع تابعة لأرامكو في المنطقة الشرقية بالسعودية
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