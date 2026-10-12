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موقع واللا: منطقة الحدث سبق أن أعلن الجيش والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم لحزب الله

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2026-10-12 | 09:04
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موقع واللا: منطقة الحدث سبق أن أعلن الجيش والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم لحزب الله
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موقع واللا: منطقة الحدث سبق أن أعلن الجيش والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم لحزب الله

 
 
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