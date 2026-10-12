قائد الشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة: لم نتأكد بعد إذا ما كان سبب الانفجار عبوة أم رأس صاروخ من مخلفات الحرب

تركيا تؤكد أن حزب العمال الكردستاني أخلى أربع قواعد في شمال العراق

تركيا تؤكد أن حزب العمال الكردستاني أخلى أربع قواعد في شمال العراق

موقع واللا: منطقة الحدث سبق أن أعلن الجيش والشرطة عن تطهيرها من المتفجرات ويبدو أن الانفجار ناجم عن صاروخ قديم لحزب الله