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قائد الشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة: لم نتأكد بعد إذا ما كان سبب الانفجار عبوة أم رأس صاروخ من مخلفات الحرب
آخر الأخبار
2026-10-12 | 09:19
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قائد الشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة: لم نتأكد بعد إذا ما كان سبب الانفجار عبوة أم رأس صاروخ من مخلفات الحرب
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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