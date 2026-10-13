الرئيس عون: سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار في الإنسان

الرئيس عون: سلاحنا الأساسي في لبنان هو الاستثمار في الإنسان

بيان للحكومة الألمانية: على إيران أن تنخرط في مفاوضات جادة والكف عن زعزعة استقرار المنطقة